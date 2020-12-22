Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

22.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:40

Son dakika haberler... Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hadise İbrahim Büyükak Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Kasım İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 08:40:20. #1.14#
title