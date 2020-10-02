Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
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Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

02.10.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:22

Son dakika habere göre Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü Samsun'un Bafra İlçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal'ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acl servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü
Son dakika haber... Samsun'da dayısının oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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