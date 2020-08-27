Son dakika haber... Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu bir fındık işçisi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Samsun'da cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
27.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:14

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu bir fındık işçisi öldü, 3 kişi yaralandı.

Recep Kanık'ın kullandığı 55 LK 480 plakalı fındık yüklü cip, Çatak Mahallesi Gölbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan fındık işçileri Selçuk Pala ve Selçuk Kaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın altında kalan fındık işçisi Ufuk Aksu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu'nun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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