Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle 3 kişi arasında kavga çıktı.

D.A, Mevlüt Ceylan (54) ve Ümmet Ceylan'ı (56) tabancayla yaralandı. D.A. olay yerinden kaçtı.

Mevlüt Ceylan göğsünden aldığı 5 kurşun ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafasından yaralanan Ümmet Ceylan ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı D.A'yı kısa sürede Atakum ilçesinde yakaladı.

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:14:30. #1.15#
title