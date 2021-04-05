Son dakika haberleri | Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle 3 kişi arasında kavga çıktı.

D.A, Mevlüt Ceylan (54) ve Ümmet Ceylan'ı (56) tabancayla yaralandı. D.A. olay yerinden kaçtı.

Mevlüt Ceylan göğsünden aldığı 5 kurşun ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafasından yaralanan Ümmet Ceylan ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı D.A'yı kısa sürede Atakum ilçesinde yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun