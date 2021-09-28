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Son dakika haber: Samsun'da boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Samsun'da boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Samsun'da 16 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 16 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nejat Yaman Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada 16 yaşındaki O.F.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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