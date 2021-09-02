Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdenin ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdenin ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de U.Y. ve N.Y. çiftinin kızları M.E.Y, evde oynadığı sırada stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı.

Durumu fark eden anne N.Y, çocuğu ipten kurtararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekibinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi.

M.E.Y'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Antalya'nın Kumluca ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Boynuna perde ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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