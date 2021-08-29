Son dakika haber: Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Amasya'dan gezmek için Samsun'un Atakum ilçesine eşi ve çocuklarıyla gelen Şaban Gedik, İncesu Yalı Mahallesi yakınlarında serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra gözden kaybolan oğlu Ufuk (18) ile kızı Gizem Gedik'i (17) kurtarmak için denize açıldı.

Baba Gedik'in de gözden kaybolması üzerine yardım istenen cankurtaranlar Şaban Gedik ve kızı Gizem Gedik'i kısa sürede sudan çıkardı.

Zamanla yarışan cankurtaranlar bir süre sonra ulaştıkları Ufuk Gedik'i de kıyıya çıkardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince baba ve oğlu özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ufuk Gedik durumunun ciddi olması nedeniyle sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü