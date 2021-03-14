Son dakika haber | Samsun'da bir yıllık salgın sürecinde 4 milyon 650 bin metrekare kamu alanı dezenfekte edildi

Son dakika haber... Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bugüne kamuya ait toplam 4 milyon 650 bin metrekarelik alanı dezenfekte etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bugüne kamuya ait toplam 4 milyon 650 bin metrekarelik alanı dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs haritasında kırmızı renkli "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Samsun'da, denetimlerin sürdüğü ve belli noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Son dönemde artan vakalara karşı vatandaşların daha duyarlı olmaları konusunda uyarılar yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse şehrin belli noktalarındaki billboardlara hazırlanan tasarımlarla koronavirüse karşı dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyaları, duraklar gibi topluma açık alanların yıkanması işlemlerini de temizlik ekiplerince yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Kamuya açık alanların belli aralıklarla dezenfekte edildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzenli olarak hastaneler, yurtlar, kamu binaları gibi vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanları dezenfekte eden ekipler, haftalık yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Her cuma günü kamu hastanelerini kapsayan yaklaşık 23 bin 300 metrekarelik alanının dezenfeksiyonunu sağlayan ekipler, bir yıllık pandemi süreci boyunca 578 kamu kurumuna 4 bin 750 kez dezenfeksiyon işlemi uygulayıp toplamda 1 yılda 4 milyon 650 bin metrekarelik bir alanı dezenfekte etti. "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşlardan eş dost, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini istedi.

Demir, "Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020'nin üzerinden 1 yıl geçti. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürecin en başında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tedbir, tavsiye ve genelgelerini eksiksiz olarak uygulamaya koyduk. Gelinen süreçte kontrollü normal hayata dönebilmek için maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda azami gayret gösterelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü