Son dakika haber... Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bafra ilçesinde yakalanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 1 Şubat'ta aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklerken iki kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Yasin Y, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetmişti.