Son dakika haber... Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu
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Son dakika haber... Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu

07.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:03
Son dakika haber... Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da bir kişi sokakta yüz üstü yatar halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi sokakta yüz üstü yatar halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adatepe Mahlalesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konteynerin önünde Hacı Kurt Akın (38) yüzüstü yatar halde fark edilince olay polise haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Hacı Kurt Akın'ın öldüğü tespit edildi. Akın'ın ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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