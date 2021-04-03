Son dakika haber: Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü
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Son dakika haber: Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.P. (49) ile boşandığı kocası A.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, kendisini darbeden A.D'ye evdeki eski tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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