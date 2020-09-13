Son dakika haber... Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberi... Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgi üzerine G.S'ye ait İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile 40 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli G.S'ye "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı. Kaynak: AA