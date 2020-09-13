Son dakika haber... Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son dakika haber... Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi
13.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:32

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgi üzerine G.S'ye ait İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile 40 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli G.S'ye "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Seda Sayan Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 12:32:22. #1.15#
title