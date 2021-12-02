Son dakika haber | Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 25 Kasım'da A.E. ile aralarında husumet bulunan Ufuk G, (19) İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Oba Sokak'ta karşılaştı.

Ufuk G, yanında bulunan tabancayla A.E'yi yaraladıktan sonra kaçtı. A.E, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ufuk G, dün de Atatürk Bulvarı Baruthane Köprüsü'nde görüştüğü D.B.A'ya tabancayla ateş etti. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.B.A, tedavi altına alındı.

İki olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Ufuk G. ile silahla yaralama olaylarında yanında bulunan P.Ç'yi (17) yakaladı.

Ufuk G'nin kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 38, P.Ç'nin ise kasten öldürme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 9 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

 Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

 Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title