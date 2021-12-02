Son dakika haber | Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da bir haftada 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 25 Kasım'da A.E. ile aralarında husumet bulunan Ufuk G, (19) İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Oba Sokak'ta karşılaştı.

Ufuk G, yanında bulunan tabancayla A.E'yi yaraladıktan sonra kaçtı. A.E, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ufuk G, dün de Atatürk Bulvarı Baruthane Köprüsü'nde görüştüğü D.B.A'ya tabancayla ateş etti. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.B.A, tedavi altına alındı.

İki olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Ufuk G. ile silahla yaralama olaylarında yanında bulunan P.Ç'yi (17) yakaladı.

Ufuk G'nin kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 38, P.Ç'nin ise kasten öldürme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 9 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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