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Son dakika haber... Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Son dakika haber... Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki, Şefika Y'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Polis, iki gün önce de hırsızlık yapıldığı öğrenilen evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber... Samsun'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Çiftlik, İlkadım, Samsun, Yangın, Güncel, Haberler

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