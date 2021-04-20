Son dakika haber: Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
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Son dakika haber: Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Son dakika haber: Samsun'da bir astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir astsubay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'da bir astsubay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bu ilde jandarmada astsubay olarak görev yaparken açığa alındığı öğrenilen E.K., Samsun'da gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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