Son dakika haber | Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü, Serhat Caddesi'nde devrildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Atakum Belediyesine ait personel servisinin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 işçimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralı 22 işçimize acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek