Son dakika haber... Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haber... Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

08.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:40
Son dakika haber... Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü Serhat Caddesi'nde devrildi.

Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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