Son dakika haber: Samsun'da başkasına tüfekle ateş açan kişi esnafı yaraladı
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Son dakika haber: Samsun'da başkasına tüfekle ateş açan kişi esnafı yaraladı

Son dakika haber: Samsun'da başkasına tüfekle ateş açan kişi esnafı yaraladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde başkasına ateş açan kişi bir esnafı yaraladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde başkasına ateş açan kişi bir esnafı yaraladı.

Sarıcalı Mahallesi Meserret Sokak'ta G.Y, başka birini vurmak için tüfekle ateş açtı. O sırada tüfekten çıkan saçmalar aynı sokakta esnaf olan Erkan Çevik'in ayaklarına isabet etti.

Ayaklarından yaralanan Çevik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.Y, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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