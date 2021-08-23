Son dakika haber! Samsun'da bandrolsüz makaron operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Son dakika haber! Samsun'da bandrolsüz makaron operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haber! Samsun'da bandrolsüz makaron operasyonunda 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen operasyonda doldurulmuş 46 bin 600 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda doldurulmuş 46 bin 600 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramalarda 46 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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