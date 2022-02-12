Son dakika: Avize dükkanına giren tilki kameraya yansıdı - Haberler
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Son dakika: Avize dükkanına giren tilki kameraya yansıdı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haber... Samsun'un İlkadım ilçesinde avize dükkanına giren tilki, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde avize dükkanına giren tilki, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün kente inen yaralı tilki, Necip Bey Caddesi'nde bir süre dolaştıktan sonra Temel Çelik'e ait avize dükkanına girdi.

Çelik, iş yerinden çıkarak dükkanı kapattıktan sonra yetkililere haber verdi. İş yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan tilki, tedavi altına alındı.

Caddede dolaşan ve iş yerine giren tilki ile Çelik'in yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Avize dükkanına giren tilki kameraya yansıdı

Son dakika: Avize dükkanına giren tilki kameraya yansıdı

Son dakika: Avize dükkanına giren tilki kameraya yansıdı

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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