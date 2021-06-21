Son dakika haber: Samsun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Emenli Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz'ü (70) kovanların yanında arı soktu.

Öksüz, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri Öksüz'ü Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öksüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek