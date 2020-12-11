Son dakika haber | Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber | Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı

11.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:33
Son dakika haber | Samsun'da araçlarında kokain ele geçen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Samsun'da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T. ve Ç.K.'nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada satışa hazır 11 paket halinde 8,23 gram kokain, 8,46 gram esrar ve 22 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili T.T. ve Ç.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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