Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da alacak-verecek tartışmasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi sokak ortasında hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi de hastanede ameliyata alındı.

Samsun'da alacak-verecek tartışmasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi sokak ortasında hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi de hastanede ameliyata alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan Mevlüt Ceylan (53) olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise ağır yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ümmet Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçan dolmuş şoförü Dursun A.'yı yakalayamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Samsun'da alacak tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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