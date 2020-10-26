Son dakika haber! Samsun'da ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Son dakika haber! Samsun'da ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

26.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:02
Son dakika haber! Samsun'da ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Son dakika haber... Samsun Esentepe Kışlası mevkisinde çıkan yangın ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun Esentepe Kışlası mevkisinde çıkan yangın ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İlkadım ilçesi Kışla mahallesindeki Esentepe Kışlası yakınlarında, çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Kışla çevresindeki ve içindeki çam ağaçlarına sıçrayan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İlkadım Belediyesi, SASKİ ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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