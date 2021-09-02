Son dakika haber... Samsun'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
Bir son dakika haberine göre Samsun'da bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Havza ilçesinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Çınar K. ailesiyle birlikte otelin havuzuna gitti. Küçüklerin havuzundan çıkıp büyüklerin girdiği havuzda yüzmek isteyen Çınar K. boğulma tehlikesi geçirdi. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çınar Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı