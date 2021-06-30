Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
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Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 918. Sokak'taki teyzesinin evinde olduğu belirtilen Berkay Kalafat (22), 10 katlı binanın 5'inci katından düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan Kalafat'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci olduğu anlaşılan Kalafat, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
Son dakika haber | Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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