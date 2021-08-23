Son dakika haber! Samsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.