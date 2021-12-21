Son dakika haber! Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde Behzat Demirel idaresindeki 19 EK 707 plakalı tır ile Cengiz Han Erol idaresindeki 55 AOB 46 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İsa Ünal idaresindeki 55 HA 145 plakalı otomobile çarpan tır yoldan çıkarak beton bariyerlere çarparak durabildi.
Tır sürücüsü Behzat Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demirel'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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