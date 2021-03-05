Son dakika haber! Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

05.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:40
Son dakika haber! Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Atatürk Bulvarı Yüzme Havuzu önünde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ö. idaresindeki 55 AZU 79 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Bülent Ç. yönetimindeki 55 ABC 828 plakalı hafif ticari araca sol arka yan kısmından çarptıktan sonra yine aynı istikamete giden Doğukan Ç.'nin kullandığı 55 SZ 250 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Metehan Ö. ve Doğukan Ç. ile Müge H. yaraladı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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