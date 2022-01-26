Son dakika haber | Samsun'da 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Samsun'da 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı

Son dakika haber | Samsun'da 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 14 ayrı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-25 Ocak tarihlerinde 14 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 445 gram kubar esrar, 166 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 19 kök skunk bitkisi, 6 gram metamfetamin, 9 tabanca, 4 av tüfeği ve 13 Hitit dönemine ait sikke ele geçirildi.

Ekipler, operasyonlarda 25 kişiyi gözaltına aldı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Operasyonu, Jandarma, Samsun, Güncel, Haber

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