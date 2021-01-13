13 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Hastane Mahallesi'ndeki Hastanebaşı Camisi'nin tuvaletinden kötü koku gelmesi üzerine görevlilerce kilitli kapı açıldı.

Burada bir kişinin ölü bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedin geçen yıl 31 Aralık'ta evinden ayrılarak bir daha haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 53 yaşındaki Ekrem Kır'a ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından ceset, görevlilerce morga götürüldü.

El arabasıyla hamallık yaptığı öğrenilen Ekrem Kır'ın hastalığı nedeniyle ameliyat olmak için para topladığı öğrenildi.

Oğul Şükrü Kır, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 7 Ocak'ta kist ameliyatı olacağını söyledi.

"Maddi durumumuz iyi olmadığı için esnaf destek oluyordu." diyen Kır, "Babam yardım yapan esnafın yanını gitmek için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamadık." ifadelerini kullandı.

Cami görevlisi Ahmet Çal ise 10 gündür karantinada olduğunu dile getirdi.

Bugün çalışmaya başladığını belirten Çal, tuvaletten kötü koku gelmesi üzerine kilitli kapıyı açarak cesedi bulduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü