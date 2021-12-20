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Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 103 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da düzenlenen operasyonda 103 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 103 şişe sahte içki, 107 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haber | SAMSUN'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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