Son dakika haber | SAMSUN Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
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Son dakika haber | SAMSUN Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı

Gelen son dakika haberine göre Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştıSAMSUN'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak, intihara kalkıştı.

06.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:55

Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı

SAMSUN'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilirken, arkadaşları da ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, belinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber | SAMSUN Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

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