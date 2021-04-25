Son dakika haber: Samsun'a şehit ateşi düştü
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Son dakika haber: Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika haber: Samsun'a şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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