Son dakika haber... Samsun'a 90 milyon lira yatırımla gaz beton fabrikası kuruldu
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Son dakika haber... Samsun'a 90 milyon lira yatırımla gaz beton fabrikası kuruldu

Son dakika haber... Samsun'a 90 milyon lira yatırımla gaz beton fabrikası kuruldu
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde 90 milyon lira yatırımla kurulan gaz beton fabrikası kapasitesini maksimuma çıkarmayı hedefliyor.

Samsun'un Havza ilçesinde 90 milyon lira yatırımla kurulan gaz beton fabrikası kapasitesini maksimuma çıkarmayı hedefliyor.

Köpük beton yapı malzemesi olan gaz beton, hafif bir malzeme olması nedeniyle son yıllarda inşaat sektörünün en çok tercih ettiği ürün olarak öne çıkıyor.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 8 ay önce 40 bin metrekarelik alana kurulan fabrika 90 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

Vali Zülkif Dağlı, OSB'deki incelemeleri sırasında gazetecilerle birlikte fabrikayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçen şubat ayında üretime başlayan fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük 1500 metreküp gaz beton ürettiklerini söyledi.

Havza OSB'yi konumu ve sunduğu avantajları nedeniyle seçtiklerini aktaran Çelebi, bölgenin yatırım için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Çelebi, fabrikalarında 85 kişiye istihdam sağladıklarına işaret ederek, "Günlük üretimimiz bin 500 metreküp civarlarında. Tam kapasiteye çıkıyoruz. Bundan sonra maksimum seviyeyi hedefliyoruz." dedi.

Yalıtım sayesinde mantolamaya ihtiyaç yok

İç pazarın dışında yurt dışına da ürün gönderdiklerini belirten Çelebi, şunları aktardı:

"Gürcistan'a ihracatımız var. Bağlantılarımızı yapıyoruz kısa sürede orada da iyi bir yapılaşmayı planlıyoruz. Gaz beton tuğla ile mukayese edilmeyecek bir ürün. Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, enerji kazanımında ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu ürün tuğla gibi faydalı topraktan yapılmıyor. İçerisinde silis kumu, kireç, alçı bulunan alüminyum pastayla reaksiyona sokulan bir ürün. Tuğlaya göre biraz daha pahalı. Kullandıktan sonra fayda maliyete bakıldığı zaman uzun dönemde enerji kazanımları, elektrik ve su tesisatı döşemesi aşamaları daha az zahmetli en önemlisi de mantolama açısından yani yalıtım açısından bina yapımında kullanıldığı zaman mantolama yapmıyorsunuz. İnce bir sıva ile boya yapılabiliyor. "

Çelebi, gaz betonun diğer yapı elemanlarına göre daha hafif olduğunu bu nedenle binaların ağırlık yükünü düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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