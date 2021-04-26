Son dakika haber | Şampiyon Ziraat Bankkart iç transfer çalışmalarına başladı

Son dakika haberi: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, iç transfer çalışmalarına başladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, iç transfer çalışmalarına başladı.

2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan başkent ekibi, Hollandalı Wouter Ter Maat ve takım kaptanı milli pasör Arslan Ekşi ile sözleşme yeniledi.

Wouter Ter Maat, sezonun "En İyi Pasör Çaprazı", tecrübeli oyuncu Arslan Ekşi ise "Final Serisinin En Değerli Oyuncusu" seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur