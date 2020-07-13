Son dakika haber... Şampiyon Hatayspor kente giriş yaptı Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı. Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Şampiyon Hatayspor, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Belen istikametinden gelen taraftarların eşliğinde şehirde ilerleyişini sürdürüyor. Kaynak: AA