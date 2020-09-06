Son dakika haber: Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (3)
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Son dakika haber: Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (3)

Gelen son dakika haberlerine göre YENİDEN ALEVLENDİHatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, Samandağ ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda...

Son dakika haber: Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (3)
06.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:09

YENİDEN ALEVLENDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, Samandağ ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yeniden alevler yükseldi.

'30 EV TAHLİYE EDİLDİ, HAYVANLAR GÖTÜRÜLDÜ'

Rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerini tehdit eden yangında, ahırındaki hayvanları alevlerden korumak için götüren Kisecik Mahallesi sakinlerinden Veysel Koşar, "Alevler gelmeye başladı. Yangının nereye kadar geldiğine bakmak için dışarı çıktığımda dumanların yükseldiğini gördüm. Ahırın yanında bulunan samanları yanmaması için ıslattım. Kronik rahatsızlığım olduğu için dumandan etkilenince kaçmak zorunda kaldık. Su pompasını açık unuttuğum için tekrar evime döndüm. Zaten 15 dakika sürmeden alevler ahıra ulaşmıştı. Hayvanlarımı tahliye ettim" diye konuştu. Yangın tehditi nedeniyle Kisecik Mahallesi'nde yaklaşık 30 evin tahliye edildiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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