Son dakika haber! Samandağ'da polis, gece gündüz 'maske-mesafe' denetimi yaptı Son dakika haberine göre Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre duzenleme yapılması konusunda salon görevlileri uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın son günlerde artan korona virüs vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Samandağ'da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları sıkı şekilde denetim altında tutulacağı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA