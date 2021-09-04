Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını
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Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samandağ'da bahçe yangını Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bulunan bahçede yangın çıktı.

Samandağ'da bahçe yangını

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bulunan bahçede yangın çıktı.

İlçeye bağlı Kuşalanı Mahallesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını
Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını
Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını
Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını
Son dakika haberi | Samandağ'da bahçe yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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