Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen
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Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların grup halindeki geçişleri izleyenleri mest etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların grup halindeki geçişleri izleyenleri mest etti.

Samandağ ilçesi açıklarında bir tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar görsel şölen oluşturdu. Bir süre bölgede kalan yunusların gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Kaydedilen görüntülerde teknedekilerin çığlık atıp alkışlayarak yunuslara eşlik ettiği görülürken yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri! Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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