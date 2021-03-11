Son dakika haber! Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 42 ETU 36 plakalı saman balyası yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangını fark eden tır sürücüsü, aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı