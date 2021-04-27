Son dakika haber... Salihli'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Salihli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Salihli'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi ile 2 bin 795 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi ile 2 bin 795 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 795 adet sentetik hap, 10 parça halinde 9,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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