Son dakika haber... Salgın nedeniyle evdeki zamanını fırsata çeviren öğretmen tasarladığı maskeleri üretiyor
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Son dakika haber... Salgın nedeniyle evdeki zamanını fırsata çeviren öğretmen tasarladığı maskeleri üretiyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Salgın nedeniyle evdeki zamanını fırsata çeviren öğretmen tasarladığı maskeleri üretiyor

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'da görsel sanatlar öğretmeni Seda Mercan Ersoy, salgın döneminde evde geçirdiği zamanı fırsata çevirerek kendi tasarladığı maskeleri üretmeye başladı.

Sakarya'da görsel sanatlar öğretmeni Seda Mercan Ersoy, salgın döneminde evde geçirdiği zamanı fırsata çevirerek kendi tasarladığı maskeleri üretmeye başladı.

Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Ersoy, kız meslek lisesinde hazır giyim bölümü okuduğunu, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır öğretmenlik yaptığını, salgın nedeniyle okulundan ve öğrencilerinden uzak kalmanın zor olduğunu aktaran Ersoy, "Üretmeyi çok seven bir insan olarak neler yapabileceğime odaklandım. ve lise hayalim olan kendi tasarımlarımı insanlarla paylaşma fikrini değerlendirmeye aldım. Lisede aldığım eğitimle üniversitede aldığım eğitimin bana öğrettiklerini harmanlayarak emeğimi ortaya koymaya çalıştım." diye konuştu.

Ersoy, maske yaparak üretime başladığını belirterek, "Bunu insanlarla paylaşma düşüncesi, beni her zaman çok heyecanlandırdı. Çevremdekilerin kullanmasıyla başlayan maskelerim, şimdi neredeyse tüm Sakarya'ya ve hatta birçok şehirlere ulaşmaya başladı. Emeğim, birçok kişi tarafından beğeniliyor, kullanılıyor ve tavsiye ediliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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