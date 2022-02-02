Son dakika haber... Salernitana, Diego Perotti'yi transfer etti
AA, Barış Seçkin - Spor
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Gelen son dakika haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Arjantinli oyunuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Bir süredir kulüpsüz olan Perotti'nin 88 numaralı forma giyeceği açıklandı.
Diego Perotti, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer almış, sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma giyememişti.
AA / Barış Seçkin - Spor