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Son dakika haber... Salernitana, Diego Perotti'yi transfer etti

AA, Barış Seçkin - Spor
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Son dakika haber... Salernitana, Diego Perotti'yi transfer etti

Gelen son dakika haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Arjantinli oyunuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bir süredir kulüpsüz olan Perotti'nin 88 numaralı forma giyeceği açıklandı.

Diego Perotti, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer almış, sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma giyememişti.

AA / Barış Seçkin - Spor

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