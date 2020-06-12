Son dakika haber: Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
12.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:34
Bilecik'te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.P.'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ardından hareket geçen ekipler M.P.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA