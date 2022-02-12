Sakatlanan genç kayakçı, kamyonet kasasında taşındı

İKİZDERE, RİZE (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda sporculardan Rana Tendoğan (17) düşerek yaralandı. Tendoğan, ambulansın başka bir hastayı ilçeye götürmesi nedeniyle sedye ile konulduğu kamyonet kasasında taşındı. Yolda ambulansa alınan Rana Tendoğan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İkizdere ilçesi Cimil köyünde Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Erkek ve kadın 53 sporcu U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı. Karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Şampiyonada dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.

Turizmci Kasım Ekşi de bu yıl İkizdere ilçesinde 3 kış organizasyonuna ev sahipliği yapıldığını belirterek, "Bu organizasyonlar İkizdere Vadisi'nin kış turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarıyor. Bölgenin karla ortaya çıkan güzellikleri pek bilinmiyordu. Bugün burada yapılan dağ kayağı şampiyonası ile bölgenin karla ilgili sportif aktivitelere de ev sahipliği yapabileceğini gördük. Bu tür aktiviteler ile birlikte bölgenin kış turizmine hazırlanması gerekiyor" diye konuştu.