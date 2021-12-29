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Son dakika haber... Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var Sakarya TEM Otoyolunda çok sayıda araç kaza yaptı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Tem Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

SAKARYA - Sakarya TEM Otoyolunda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda çok sayıda araç yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Son dakika haber... Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haber... Sakarya TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

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İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Son Dakika Haberleri

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