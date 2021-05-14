Son dakika haber... SAKARYA POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
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Son dakika haber... SAKARYA POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Son dakika haber... SAKARYA POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, polisten kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü, polisten kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Önceki gün Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde polisin uygulama yaptığı sırada bir sürücü aracıyla kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında polisten kaçabilmek için farlarını kapatan sürücü bir sitenin içine girdi. Sürücü otomobil ile direğe çarpınca polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin içinden çıkarılan sürücüye, ?Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali? ve 'Dur ihtarına uymama' sebebiyle para cezası uygulandı. Kovalamacanın son anları ise yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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