Son dakika haber! Sakarya'nın mavi bayraklı plajları sezona hazırlanıyor
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki yeni sezona hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:17
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki yeni sezona hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediye ekipleri iş makineleriyle kum düzeltmelerinin yapıldığı plajlarda çalışmalar gerçekleştirildi.
Karasu'da bulunan iki mavi bayraklı plajlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış mevsiminde dalgaların erozyona uğrattığı sahilde, iş makinlarıyla kum düzeltme çalışması yaptı.
Kaynak: AA